Ко Дню республики в Ухте отремонтируют Дворец культуры

К 96-летию Коми в Ухте отремонтируют Дворец культуры, сообщает пресс-служба Министерства национальной политики региона.

В городе сейчас идет ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, благоустраиваются городские территории. Реализация многих проектов стала возможной благодаря победе в Конкурсе на грант главы Республики Коми, который выделен на проведение праздничных мероприятий в рамках празднования дня образования республики.

Одним из крупнейших проектов стал ремонт Дворца культуры. Как сообщили в администрации города, в рамках реализации гранта главы РК в Ухте завершаются работы по ремонту стилобата Дворца культуры. Залиты бетонные основания для укладки гранитных ступеней на верхнем и нижнем ярусах стилобата, оформлены два крыльца на боковых выходах. Ожидается, что на этой неделе после укладки гранита на центральном проходе и тротуарной плитки объект будет сдан.

В ближайшие дни завершатся работы по ремонту кулуара второго этажа здания Дворца культуры. На объекте наводятся уже последние штрихи: замазка швов между плиткой.

К ремонту Дворца культуры подключены средства бюджета городского округа и благотворителей. Ведутся кровельные работы. Силами ООО "Газпром трансгаз Ухта" проводятся работы по ремонту фасада и внутренних помещений Дворца культуры. Завершаются электро-монтажные работы по фасаду, установлены светильники архитектурной подсветки здания. Начнется монтаж нового гардеробного оборудования.

На средства гранта главы РК приобретен сценический комплекс в комплекте со световым оборудованием. На этой неделе светотехническое оборудование поступит в Ухту.

*** В 2017 году победителями конкурса среди муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми на грант Главы Республики Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми признаны городской округ "Ухта" и муниципальный район "Сысольский".