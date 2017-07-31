Ко Дню республики в Ухте отремонтируют Дворец культуры

31 июля 2017 года, 13:00 | Ухта
Фото: Миннац Коми

К 96-летию Коми в Ухте отремонтируют Дворец культуры, сообщает пресс-служба Министерства национальной политики региона.

В городе сейчас идет ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, благоустраиваются городские территории. Реализация многих проектов стала возможной благодаря победе в Конкурсе на грант главы Республики Коми, который выделен на проведение праздничных мероприятий в рамках празднования дня образования республики.

Одним из крупнейших проектов стал ремонт Дворца культуры. Как сообщили в администрации города, в рамках реализации гранта главы РК в Ухте завершаются работы по ремонту стилобата Дворца культуры. Залиты бетонные основания для укладки гранитных ступеней на верхнем и нижнем ярусах стилобата, оформлены два крыльца на боковых выходах. Ожидается, что на этой неделе после укладки гранита на центральном проходе и тротуарной плитки объект будет сдан.

В ближайшие дни завершатся работы по ремонту кулуара второго этажа здания Дворца культуры. На объекте наводятся уже последние штрихи: замазка швов между плиткой.

К ремонту Дворца культуры подключены средства бюджета городского округа и благотворителей. Ведутся кровельные работы. Силами ООО "Газпром трансгаз Ухта" проводятся работы по ремонту фасада и внутренних помещений Дворца культуры. Завершаются электро-монтажные работы по фасаду, установлены светильники архитектурной подсветки здания. Начнется монтаж нового гардеробного оборудования.

На средства гранта главы РК приобретен сценический комплекс в комплекте со световым оборудованием. На этой неделе светотехническое оборудование поступит в Ухту.

*** В 2017 году победителями конкурса среди муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми на грант Главы Республики Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми признаны городской округ "Ухта" и муниципальный район "Сысольский".

Комиинформ
  Ключевые слова: Ухта, строительство, культура, глава
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

02:13 31.07.2017
В Коми изменится сумма выплат донорам на усиленное питание
00:56 31.07.2017
1 августа работающих пенсионеров в Коми ждет индексация пенсии
18:06 30.07.2017
С начала года стоимость потребительского набора в Коми выросла почти на 600 рублей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео