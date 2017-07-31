Социальные работники Сыктывдина помогают детям из нуждающихся семей подготовиться к школе

31 июля 2017 года, 14:15 | Сыктывдинский
Фото ЦСЗН Сыктывдинского района

В Год добрых дел, объявленный главой Коми Сергеем Гапликовым, Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района проводит благотворительную акцию "Собери ребенка в школу". Сотрудники собирают школьные принадлежности для детей из семей, находящихся в социально опасном положении, семей "группы риска" и детей с инвалидностью.

Как рассказала заведующая отделением социальной помощи семье и детям Центра Екатерина Шумилина, акция проходит пятый год. Работники отправляют объявления организациям, которые могут помочь снарядить детей в школу. В прошлом году удалось оказать поддержку 33 семьям.

В основном помогают учащимся начальных классов. Для каждого готовится папка с тетрадями, письменными принадлежностями, альбомами для рисования и прочими вещами, необходимыми для учебы.

Активную помощь традиционно оказывает отдел МВД по Сыктывдину. Также помогают сотрудники районной администрации, они уже принесли некоторые канцелярские принадлежности, местное население и сами социальные работники.

Чтобы получить помощь, семьям Сыктывдинского района следует написать соответствующее заявление в ЦСЗН. Затем их рассмотрят и, исходя из количества собранных вещей, определят, кому в первую очередь будет оказана помощь.

Для тех, кто готов помочь сыктывдинским детям подготовиться к школе, сообщаем контактный телефон: 8(82130) 7-18-37, Шумилина Екатерина Андреевна либо Расова Вера Анатольевна.

Илья Баканов
  Ключевые слова: школа, помощь, дети, Год добрых дел, акции
  Рубрика: Общество
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