Власти РФ увеличат штат инспекторов в борьбе с браконьерами

Минприроды РФ планирует увеличить штат госинпекторов, охраняющих леса и реки от браконьеров. Проект закона подготовлен и направлен на экспертизу в Общественную палату РФ, которая, в свою очередь, объявила сбор предложений от регионов.

По информации Минприроды РФ, актуальность проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного экологического контроля (надзора)" обусловлена текущей ситуацией в стране. "Несмотря на принимаемые органами госвласти меры, направленные на охрану и рациональное использование охотничьих и водных биоресурсов, число их незаконной (браконьерской) добычи остается на высоком уровне", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный охотничий надзор и надзор в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, лесной надзор, сталкиваются с явными признаками правонарушений в области, выходящей за их компетенцию. При этом авторы законопроекта констатируют недостаточную численность государственных инспекторов для эффективного осуществления надзора, поскольку на одного инспектора приходится обширная площадь подконтрольной территории. Должностные лица, осуществляя надзор на одной территории, не имеют полномочий по пресечению нарушений в смежных областях эконадзора.

Подготовленный федеральным министерством проект закона предлагает дополнить действующее законодательство пунктами о наделении инспекторов возможностями пользоваться правами должностных лиц, осуществляющих федеральный госнадзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, а также правами государственных охотничьих инспекторов. При условии соответствия квалификационным требованиям, устанавливаемым правительством РФ.

"Речь идет о специальных знаниях биологии диких животных, в том числе млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, особенностей их анатомии, навыков ориентирования на местности. Такие знания необходимы, чтобы своевременно предупреждать, выявлять и пресекать нарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также – уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений", - указано в пояснительной записке.

Кроме того, этим же законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства в области охраны и использования животного мира и среды их обитания, в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. За исключением правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения, при выявлении которых должностные лица могут составлять протоколы об административных правонарушениях и совершать необходимые процессуальные действия.

"Внесение предлагаемых изменений позволит увеличить не менее чем в два раза количество должностных лиц, осуществляющих охотничий надзор, так и должностных лиц, осуществляющих контроль (надзор) в области рыболовства и лесной надзор", - резюмирует Минприроды РФ.

Общественная палата РФ рассмотрит законопроект для подготовки заключения общественной экспертизы 24 августа.