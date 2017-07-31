В Инте завершился четвертый этап благотворительной акции "Чистый дом", организованный специалистами отделения социального обслуживания на дому Интинского ЦСЗН в рамках Года добрых дел. В рамках акции своим подопечным – пожилым горожанам, которые состоят на обслуживании, услуги по уборке дома сотрудники отделения оказывают во внерабочее время и без взимания платы.

"На обслуживании у нас в отделении состоят более двухсот пожилых одиноких горожан. 20 из них мы уже посетили в рамках нашей акции",- рассказала заведующая отделением социального обслуживания на дому Ирина Гук.

Надежда Маменишкене в сентябре отметит 86-ой день рождения. В большой квартире сегодня она живет вместе с 66-летней дочерью. Пожилые женщины очень нуждаются в помощи, поэтому уже три года пользуются услугами отделения социального обслуживания на дому.

"Конечно, нам очень нравится эта акция – и в квартире порядок, и пообщались с помощниками. Тем более приятно, что во время акции такую помощь нам оказывают бесплатно. Обязательно нужно продолжать это доброе дело", - поделилась мнением пожилая женщина.

Чтобы охватить вниманием больше своих подопечных, весной в отделении обслуживания на дому дополнительно организовали акцию "Чистые окна", которая особенно востребована в весенне-летний период.

"Свои благотворительные акции обычно мы проводим вместе со студентами Политехнического техникума. Ребята с удовольствием помогают убирать квартиры и мыть окна иногда делают мелкий ремонт. Некоторые ребята потом сами приходят помогать пожилым людям по дому. Сейчас учащиеся техникума на каникулах и почти все уехали за пределы Инты. Но с началом учебного года они снова присоединятся к участию в добрых делах", - считает Ирина Гук.

В благотворительных акциях вместе с сотрудниками ЦСЗН участвуют не только молодежь и подростки, но и многие взрослые интинцы. Например, недавно, по инициативе социальных работников, горожане собрали 4 средства реабилитации для инвалидов. Коляска, ходунки, биотуалет и костыли были переданы сотрудниками отделения нуждающимся в них малоимущим людям.