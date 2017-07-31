Сыктывкарец получил ушибы и переломы после наезда на него "Тойоты"
Вчера на дороге столицы Коми пострадал пешеход. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.
Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, инцидент произошел вчера после 22 часов.
Водитель 1992-го года рождения двигался на личной Тоуоtа Соrоllа по улице Морозова столицы Коми. Напротив дома №115А он сбил мужчину, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
У сыктывкарца 1984-го года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы, а также перелом голени. Пострадавший доставлен в больницу.
В момент происшествия световозвращающих элементов на одежде пешехода не было, уточнили в ГИБДД.
Водитель иномарки в течение года четыре раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Стаж вождения - с 2010-го года.
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