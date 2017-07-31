Сыктывкарец получил ушибы и переломы после наезда на него "Тойоты"

31 июля 2017 года, 11:45 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Вчера на дороге столицы Коми пострадал пешеход. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, инцидент произошел вчера после 22 часов.

Водитель 1992-го года рождения двигался на личной Тоуоtа Соrоllа по улице Морозова столицы Коми. Напротив дома №115А он сбил мужчину, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

У сыктывкарца 1984-го года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы, а также перелом голени. Пострадавший доставлен в больницу.

В момент происшествия световозвращающих элементов на одежде пешехода не было, уточнили в ГИБДД.

Водитель иномарки в течение года четыре раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Стаж вождения - с 2010-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, пешеход, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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