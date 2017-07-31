В Корткеросском районе водитель "улетел" на мопеде в кювет, а затем врезался в забор

В Корткеросском районе в ДТП травмировался водитель двухколесного транспорта. Об этом "Комиинформу" сообщили в ГИБДД по республике. Инцидент произошел 30 июля около 17 часов.

Мужчина 1979-го года рождения ехал на мопеде "Ягуар" по улице Советской села Корткерос.

Напротив дома №4, не справившись с управлением, он сначала "вылетел" в кювет, а затем наехал на забор.

В ДТП двое пострадавших. Сам водитель мопеда получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Его пассажир - мужчина 1991-го года рождения - аналогичные травмы.

Пассажира госпитализировали. Оба участника аварии ехали без мотошлема.

Водитель мопеда прав на вождение не имеет и никогда не получал, добавили в ГИБДД.