На дороге в эжвинском районе Сыктывкара пострадал несовершеннолетний велосипедист

Вчера в эжвинском районе столицы Коми пострадал велосипедист. Водителя двухколесного транспорта сбила иномарка, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

30 июля в 12:35 водитель 1991-го года рождения двигался на личной Skoda Fabia. Напротив дома №29 по улице Славы он сбил велосипедиста, который, не спешившись с двухколесного транспорта, начал переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшего велосипедиста 2007-го года рождения - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Мальчик госпитализирован не был, добавили в ГИБДД.

О водителе Skoda известно, что в течение года он восемь раз нарушал ПДД и привлекался за это к административной ответственности. Права получил в 2015-м году.