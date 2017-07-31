На дороге в эжвинском районе Сыктывкара пострадал несовершеннолетний велосипедист

31 июля 2017 года, 10:15 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Вчера в эжвинском районе столицы Коми пострадал велосипедист. Водителя двухколесного транспорта сбила иномарка, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

30 июля в 12:35 водитель 1991-го года рождения двигался на личной Skoda Fabia. Напротив дома №29 по улице Славы он сбил велосипедиста, который, не спешившись с двухколесного транспорта, начал переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшего велосипедиста 2007-го года рождения - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Мальчик госпитализирован не был, добавили в ГИБДД.

О водителе Skoda известно, что в течение года он восемь раз нарушал ПДД и привлекался за это к административной ответственности. Права получил в 2015-м году.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги, велосипедист
  Рубрика: Происшествия
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:42 30.07.2017
В Эжве 10-летний велосипедист попал под колеса "Шкоды"
12:25 30.07.2017
Два ДТП с участием мотоциклистов произошли на дорогах Коми за минувшие сутки
09:38 29.07.2017
В Сыктывкаре рядом с "долиной смерти" водитель "четырнадцатой" врезался в опору ЛЭП


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео