В Ухте неизвестные подожгли "Ладу"

31 июля 2017 года, 9:30 | Ухта
Фото МЧС

В Ухте поздно ночью пожарные тушили автомобиль "ВАЗ - 2111".

Как уточнили в МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного вчера в 23:48. Пожарные подразделения прибыли на улицу Интернациональную через минуту.

В тушении принимали участие две единицы техники 22-й пожарно-спасательной части и пять человек личного состава пожарной охраны федеральной противопожарной службы.

Пожар ликвидирован в 00:01 31 июля на площади три "квадрата".

Погибших и пострадавших в инциденте нет. Предварительной причиной пожара называют поджог.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Ухта, пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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