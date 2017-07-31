В Ухте неизвестные подожгли "Ладу"

В Ухте поздно ночью пожарные тушили автомобиль "ВАЗ - 2111".

Как уточнили в МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного вчера в 23:48. Пожарные подразделения прибыли на улицу Интернациональную через минуту.

В тушении принимали участие две единицы техники 22-й пожарно-спасательной части и пять человек личного состава пожарной охраны федеральной противопожарной службы.

Пожар ликвидирован в 00:01 31 июля на площади три "квадрата".

Погибших и пострадавших в инциденте нет. Предварительной причиной пожара называют поджог.