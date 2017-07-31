В Ухте осужден нелегальный мигрант из Узбекистана, ранее выдворенный за пределы России

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана А.Расулова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Ухты.

Судом установлено, что в августе 2010 года Расулов за нарушение правил въезда на территорию Российской Федерации по постановлению суда подлежал выдворению за пределы РФ. В силу закона Расулову на протяжении пяти лет был запрещен въезд на территорию нашего государства. Однако данное обстоятельство не помешало ему в 2013 г. вновь приехать в Россию. После того, как данный факт стал известен правоохранительным органам, в отношении нелегала было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Суд признал Расулова виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.