1 августа работающих пенсионеров в Коми ждет индексация пенсии

Первого августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет пенсий. Индексация в 2017 году ограничена 3 баллами. В денежном эквиваленте 3 балла это 222,81 рубля. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

То есть в отличие от традиционной индексации прибавка к пенсии работающих пенсионеров носит сугубо индивидуальный характер и размер ее напрямую зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в минувшем году.

Стоимость балла в 2016 году менялась, но для большинства работающих пенсионеров будет браться стоимость в размере 74,27 рубля за балл. Для того, чтобы заработать три максимально возможных балла в 2016 году, пенсионеру необходимо было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей.

Что касается пенсий неработающим пенсионерам, то они будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года. Так же, как и все социальные выплаты.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда России на 1 июля этого года, в республике проживают 297 820 пенсионеров, из которых 10 040 человек получают пенсию по инвалидности, а 260187 - по старости.

Работают из них 87116 человек. Средний размер страховой пенсии в Коми составляет 16 953 рублей, по старости - 17335 рублей. Порядка 90% получателей пенсий имеют ее по возрастному признаку.