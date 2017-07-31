Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила пока будут действовать в рамках эксперимента только в четырех регионах. Цель – развитие курортной инфраструктуры для сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристического пространства, развития сферы туризма.

Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

По оценке правительства, в результате с 2018 по 2022 год курортный сбор позволит привлечь в Ставропольском крае 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Крыму — 16,4 миллиарда рублей.

Суть закона

Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей за сутки пребывания. В 2018 году максимальная плата составит 50 рублей.

Платить сбор будут совершеннолетние россияне, которые проживают на курорте более 24 часов.

Регионы вправе регулировать размер сбора, в том числе снижать до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания отдыхающих, значения курорта, местонахождения муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента.

Сумма сбора определяется как произведение количества дней проживания на курорте (не считая дня заезда) и соответствующей ставки. Ставка будет определяться региональным законом. Взимать плату будут не позднее момента выезда с курорта, эта сумма не включается в стоимость проживания.

Субъекты будут направлять собранные деньги в специальные фонды, предназначенные для проектирования, строительства, содержания, реконструкции, благоустройства и ремонта объектов курортной инфраструктуры.

Закон регулирует также вопросы создания в регионах общественных советов, которые будут контролировать целевое расходование средств.





