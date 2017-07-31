В Печоро-Илычский заповедник требуются добровольцы

31 июля 2017 года, 9:45 | Сыктывкар, Троицко-Печорский
Фото "Вконтакте"

Печоро-Илычскому заповеднику требуются добровольцы для работы на кордоне Шижим-Печорский. Объявление размещено на официальном сайте заповедника. Смена для волонтеров начинается 15 августа и продлится в течение двух недель.

Требования к добровольцам: молодые физически подготовленные люди, умеющие пользоваться топором и бензопилами. Наличие волонтёрского опыта и опыта работы в лесу приветствуется.

Волонтёр будет исполнять функции коменданта в гостинице, следить за хозяйством.

Заповедник обеспечивает волонтеров жильём и продуктами первой необходимости: соль, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы (тушенка, сгущенка и т.п.), а так же организует трансфер до кордона. Проезд до места сбора – поселка Якша в Троицко-Печорском районе – волонтёры оплачивают сами.

Сообщается также, что в месте проживания и работы будут доступны стиральная машинка, кровати, постельные принадлежности, кухня, газовая плита, посуда, электричество от бензогенератора. Туалет "сельского типа", вода в Печоре, мытьё в бане. На кордоне есть интернет, радиосвязь. С собой обязательно положено иметь теплую одежду и средства-репелленты.

Заявки можно отправлять по электронной почте - ecoturizmpechora@mail.ru.

Печоро-Илычский заповедник существует с 1930-ого года и привлекателен для туристов своей первой в мире лосиной фермой и одним из чудес России – Столбами выветривания или Маньпупунёр. Название этих гор переводится как "Малая гора идолов". Это геологический памятник, являющийся объектом культуры народа манси. Полюбоваться им волонтёры смогут во время организуемых бесплатно экскурсиях. К тому же, график будет составлен так, чтобы у всех волонтёров была возможность побыть 1-2 дня на центральной усадьбе – посетить лосеферму, музей, экотропу.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: Эко-Коми, Печоро-Илычский, заповедник, волонтеры
  Рубрика: Экология
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