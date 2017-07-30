В Сыктывдинском районе откроет двери "Музей в музее"

30 июля 2017 года, 20:25 | Сыктывдинский
Фото "Вконтакте"

Проект "Музей в музее" пройдет в Сыктывдинском районе в рамках акции "Сохраним музей Сыктывдинского района".

По информации учреждения культуры "Сыктывдинское музейное объединение", августа 2017 года в Музее истории и культуры Сыктывдинского района им. Э.А.Налимовой откроется картинная галерея. В новой экспозиции будут представлены картины одного из самых известных художников Республики Коми Станислава Торлопова.

Станислав Торлопов - народный художник Российской Федерации и Республики Коми. Автор участвовал в более чем 100 всесоюзных, всероссийских, региональных, групповых и тематических выставках. А его работы хранятся и в Государственной Третьяковской галерее, и в региональных музеях, и в частных коллекциях в России и за рубежом.

Напомним, проблема сохранения музея была озвучена еще в мае. Единственное в Коми сохранившееся здание известного архитектора Александра Холопова. 104-летнее здание Музея истории и культуры Сыктывдинского района оказалось под угрозой, поскольку требует ремонта водостоков и прогнивших "венцов", а также ряда косметических работ. Сделать все это, однако, не представляется возможным: в бюджете муниципалитета просто нет денег на должное содержание памятника архитектуры.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: художник, торлопов, сыктывдин, музей, выставка
  Рубрика: Культура
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