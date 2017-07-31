С начала года стоимость потребительского набора в Коми выросла почти на 600 рублей
Комистат зафиксировал рост цен на фиксированный потребительский набор с начала текущего года. Так, стоимость набора в январе составила 15 423,7 рубля, при этом к концу июня она выросла до 16 018,6 рублей. Подорожание составило 594,9 рублей. Самый заметный рост отмечается за период май-июнь, цена "прибавила в весе" сразу на 223 рубля.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг исчисляется на основе единого списка, в состав которого включены 83 наименования товаров и услуг: 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных и 12 видов услуг. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц
В первую очередь в перечень включены продукты питания, такие как, например: свинина, курица, сосиски, подсолнечное и сливочное масло, молочные продукты и яйца, крупы и макаронные изделия, а также овощи, фрукты и водка.
Следующий пункт - непродовольственные товары: одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства. Сюда входит домашний текстиль и верхнюю одежду, постельное белье, вещи для детей разного возраста, туалетные принадлежности и бытовую химию, а также сигареты, спички, предметы мебелировки, бытовую технику и бензин. Из лекарств в список вошли анальгин, аспирин и корвалол.
Также учитывается и ряд услуг: постановка набоек, помывка в общественной бане, модельная стрижка в женском зале, проезд на автобусе, абонентская плата за телефон. Существенный вес в этой категории занимают услуги ЖКХ, в список включены отопление, холодное и горячее водоснабжение, газ сетевой и электроэнергия по установленной социальной норме потребления.
|
Свинина (кроме бескостного мяса)
|
Куры охлажденные и мороженые
|
Сосиски, сардельки
|
Колбаса полукопченая и варено-копченая
|
Колбаса вареная
|
Рыба мороженая неразделанная
|
Масло сливочное
|
Масло подсолнечное
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности
|
Сметана
|
Творог жирный
|
Сыры сычужные твердые и мягкие
|
Яйца куриные
|
Сахар-песок
|
Чай черный байховый
|
Соль поваренная пищевая
|
Мука пшеничная
|
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов
|
Рис шлифованный
|
Пшено
|
Вермишель
|
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта
|
Картофель
|
Капуста белокочанная свежая
|
Лук репчатый
|
Морковь
|
Яблоки
|
Водка крепостью 40% об. спирта и выше
|
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная
|
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей
|
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей
|
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей
|
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей
|
Блузка женская
|
Халат женский из хлопчатобумажных, смесовых тканей или трикотажного полотна
|
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная
|
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани
|
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста
|
Платье (сарафан) для девочек дошкольного возраста летнее
|
Комплект постельного белья 1,5 спального (простыня, пододеяльник, 2 наволочки) из хлопчатобумажной ткани
|
Одеяло стеганое
|
Подушка
|
Джемпер мужской
|
Джемпер женский
|
Джемпер для детей школьного возраста
|
Футболка детская
|
Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи
|
Колготки женские эластичные плотностью 15-20 DEN
|
Колготки детские
|
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи
|
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи
|
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи
|
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста
|
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи
|
Мыло хозяйственное
|
Порошок стиральный
|
Мыло туалетное
|
Шампунь
|
Паста зубная
|
Сигареты с фильтром отечественные
|
Спички
|
Стол обеденный
|
Стул с мягким сиденьем
|
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л
|
Телевизор цветного изображения
|
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)
|
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг
|
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг
|
Корвалол
|
Постановка набоек
|
Помывка в бане в общем отделении
|
Стрижка модельная в женском зале
|
Проезд в городском муниципальном автобусе
|
Проезд в троллейбусе
|
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений
|
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов
|
Отопление
|
Водоснабжение холодное и водоотведение
|
Водоснабжение горячее
|
Газ сетевой
|
Электроэнергия в квартирах без электроплит по установленной социальной норме потребления
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.