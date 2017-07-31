С начала года стоимость потребительского набора в Коми выросла почти на 600 рублей

31 июля 2017 года, 7:30 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Комистат зафиксировал рост цен на фиксированный потребительский набор с начала текущего года. Так, стоимость набора в январе составила 15 423,7 рубля, при этом к концу июня она выросла до 16 018,6 рублей. Подорожание составило 594,9 рублей. Самый заметный рост отмечается за период май-июнь, цена "прибавила в весе" сразу на 223 рубля.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг исчисляется на основе единого списка, в состав которого включены 83 наименования товаров и услуг: 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных и 12 видов услуг. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц

В первую очередь в перечень включены продукты питания, такие как, например: свинина, курица, сосиски, подсолнечное и сливочное масло, молочные продукты и яйца, крупы и макаронные изделия, а также овощи, фрукты и водка.

Следующий пункт - непродовольственные товары: одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства. Сюда входит домашний текстиль и верхнюю одежду, постельное белье, вещи для детей разного возраста, туалетные принадлежности и бытовую химию, а также сигареты, спички, предметы мебелировки, бытовую технику и бензин. Из лекарств в список вошли анальгин, аспирин и корвалол.

Также учитывается и ряд услуг: постановка набоек, помывка в общественной бане, модельная стрижка в женском зале, проезд на автобусе, абонентская плата за телефон. Существенный вес в этой категории занимают услуги ЖКХ, в список включены отопление, холодное и горячее водоснабжение, газ сетевой и электроэнергия по установленной социальной норме потребления.

Свинина (кроме бескостного мяса)

Куры охлажденные и мороженые

Сосиски, сардельки

Колбаса полукопченая и варено-копченая

Колбаса вареная

Рыба мороженая неразделанная

Масло сливочное

Масло подсолнечное

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности

Сметана

Творог жирный

Сыры сычужные твердые и мягкие

Яйца куриные

Сахар-песок

Чай черный байховый

Соль поваренная пищевая

Мука пшеничная

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов

Рис шлифованный

Пшено

Вермишель

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта

Картофель

Капуста белокочанная свежая

Лук репчатый

Морковь

Яблоки

Водка крепостью 40% об. спирта и выше

Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная

Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей

Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей

Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей

Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей

Блузка женская

Халат женский из хлопчатобумажных, смесовых тканей или трикотажного полотна

Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная

Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани

Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста

Платье (сарафан) для девочек дошкольного возраста летнее

Комплект постельного белья 1,5 спального (простыня, пододеяльник, 2 наволочки) из хлопчатобумажной ткани

Одеяло стеганое

Подушка

Джемпер мужской

Джемпер женский

Джемпер для детей школьного возраста

Футболка детская

Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи

Колготки женские эластичные плотностью 15-20 DEN

Колготки детские

Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи

Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи

Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи

Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста

Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи

Мыло хозяйственное

Порошок стиральный

Мыло туалетное

Шампунь

Паста зубная

Сигареты с фильтром отечественные

Спички

Стол обеденный

Стул с мягким сиденьем

Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л

Телевизор цветного изображения

Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.)

Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг

Корвалол

Постановка набоек

Помывка в бане в общем отделении

Стрижка модельная в женском зале

Проезд в городском муниципальном автобусе

Проезд в троллейбусе

Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов

Отопление

Водоснабжение холодное и водоотведение

Водоснабжение горячее

Газ сетевой

Электроэнергия в квартирах без электроплит по установленной социальной норме потребления
Наталья Петрова
  Ключевые слова: услуги, статистика, продукты, подорожание, коми
  Рубрика: Экономика
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