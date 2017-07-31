С начала года стоимость потребительского набора в Коми выросла почти на 600 рублей

Комистат зафиксировал рост цен на фиксированный потребительский набор с начала текущего года. Так, стоимость набора в январе составила 15 423,7 рубля, при этом к концу июня она выросла до 16 018,6 рублей. Подорожание составило 594,9 рублей. Самый заметный рост отмечается за период май-июнь, цена "прибавила в весе" сразу на 223 рубля.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг исчисляется на основе единого списка, в состав которого включены 83 наименования товаров и услуг: 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных и 12 видов услуг. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц

В первую очередь в перечень включены продукты питания, такие как, например: свинина, курица, сосиски, подсолнечное и сливочное масло, молочные продукты и яйца, крупы и макаронные изделия, а также овощи, фрукты и водка.

Следующий пункт - непродовольственные товары: одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства. Сюда входит домашний текстиль и верхнюю одежду, постельное белье, вещи для детей разного возраста, туалетные принадлежности и бытовую химию, а также сигареты, спички, предметы мебелировки, бытовую технику и бензин. Из лекарств в список вошли анальгин, аспирин и корвалол.

Также учитывается и ряд услуг: постановка набоек, помывка в общественной бане, модельная стрижка в женском зале, проезд на автобусе, абонентская плата за телефон. Существенный вес в этой категории занимают услуги ЖКХ, в список включены отопление, холодное и горячее водоснабжение, газ сетевой и электроэнергия по установленной социальной норме потребления.