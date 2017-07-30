Контекст недели: как борщевик довел до уголовного дела

История в селе Пажга, где воспитанников дома-интерната заставили косить борщевик, отчего дети получили ожоги, обернулась на уходящей неделе возбуждением уголовного дела. Из федерального центра ожидается также проверка по линии уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Напомним, из СМИ стало известно о весьма своеобразном проведении в Сыктывдинском районе летней детской кампании. Вместо оздоровления несовершеннолетние сироты по поручению администрации социального учреждения, заменившего им домашний очаг, без спецодежды и спецсредств избавляли территорию от ядовитого сорняка.

Поначалу, когда в прессе были обнародованы фотографии и опубликована информация об инциденте, руководство заведения отрицало факт получения ожогов во время рубки борщевика. Озвучивалась версия о том, что дети обожглись по собственной неосторожности. Но позже, когда в интернете появились сканы журнала учета детской занятости и слухи развенчали сами пострадавшие, стало ясно: факт имел место.

Кто виноват – разберется следственное управление СКР по Коми, возбудившее уголовное дело по поручению главы федерального ведомства Александра Бастрыкина. Кроме того, реакция последовала и от детского омбудсмена РФ Елены Кузнецовой, пообещавшей проведение ее аппаратом выездной проверки в Коми, причем по всем учреждениям, отвечающим за летний досуг подрастающего поколения.

Кузнецова отметила, что в случае с Пажгинской школой-интернатом речь может идти не просто о недосмотре, но и заведомом подвергании опасности здоровья несовершеннолетних. Она подчеркнула, что "любой взрослый знает, что борщевик – опасное растение, контакт с которым может стать причиной серьезных ожогов".

"Заставлять детей работать с таким растением, тем более – без спецодежды, значит сознательно подвергать их опасности. Никакое трудовое воспитание не может быть сопряжено с потенциальным вредом для здоровья", — отметила омбудсмен.

Отметим, традиционно опасения перед летними каникулами вызывают два фактора: качество питания детей в местах отдыха, и безопасность с точки зрения досуга на воде. О том, что слабым местом окажется сам формат времяпрепровождения, разумеется, никто и представить себе не мог.

Руководители муниципальных образований в начале сезона браво рапортовали правительству о том, что к летней кампании всё готово в лучшем виде. Профильные чиновники не по разу за лето объехали города и районы, проверив условия содержания, питания и т.п. Но к каждому лагерю, школе, детдому госслужащего не приставишь.

На местах и власти, и руководство учреждений обязаны неустанно отслеживать этот вопрос. Летом это одно из приоритетных направлений в их деятельности наряду с подготовкой к новому учебному и к новому отопительному сезонам.

Относительно истории в Пажге помимо ответа на вопрос, кто виноват, хотелось бы понять и другое: зачем взрослые это сделали. О чем думали, когда решили одним махом решить проблему и детской занятости, и благоустройства прилегающей к интернату площадки. Понимали ли те, кому доверены детские судьбы, что одним таким поступком поставили под угрозу здоровье юных подопечных, а вместе с этим и собственную карьеру.

Кстати, как сообщат телеканал "Юрган", истинным поводом этой истории стал затянувшийся конфликт с руководством одного из педагогов, у которого в конце августа истекает трудовой контракт.