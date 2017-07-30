Интинский детский сад надежно защитили от проникновения на территорию посторонних

Замену старых, деформированных и проржавевших от времени секций ограждения детского сада "Василек" завершили в Инте. Об этом сообщает местная администрация. Меньше месяца потребовалось на то, чтобы установить новые секции вокруг учреждения. Основой новой конструкции стал забор, невостребованный после реорганизации одной из школ. Его демонтировали в микрорайоне Восточном и перевезли в центр Инты.

"Общая протяженность ограждения 368 метров. За месяц нужно было демонтировать старый забор детского сада, разобрать школьное ограждение, перевезти его сюда, по новой установить опоры и сваркой закрепить на них секции ограждения", - рассказала организатор работ, руководитель обслуживающей организации Наталья Проскурина.

На оплату материалов, техники и привлеченных специалистов ушло чуть более 340 тысяч рублей. За оставшиеся до приемки к новому учебному году дни, ограждение успеют покрасить, старые секции вывезти для утилизации, а территорию детского сада очистить от строительного мусора. Комиссия по приемке к новому учебному году осмотрит "Василек" 3 августа.

"Приятно видеть новое аккуратное ограждение, отремонтированные калитки и ворота. Но для нас очень важно было обеспечить безопасность воспитанников. Теперь этот детский сад, как и другие образовательные организации Инты, надежно защищен от проникновения на территорию посторонних лиц", - отметила мэр города, Лариса Титовец.

Обновленное ограждение детского сада "Василек" в самом центре города стало своего рода подарком ко Дню рождения республики.