Жители Коми больше не рискуют потерять выморочное жилье

Если государство как владелец имущества не проявило о нем должной заботы, вину за это нельзя возлагать на гражданина. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, разбирая дело о выморочной квартире. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете отнимать жилье у добросовестных приобретателей. Об этом сообщает "Российская газета".

Эта проблема коснулась уже немалого числа граждан, что подтверждает судебная статистика. Покупка квартиры на вторичном рынке - серьезный риск. И вариантов для покупателя попасть в ловушку мошенников много. Один из самых распространенных - семья покупает жилье, чаще в ипотеку. А позже выясняется, что несколько лет назад квартира была муниципальной, но мошенники ее "увели" и продали.

Как правило, такое жилье не раз меняет хозяев, пока не попадает в руки честных граждан. Если афера раскрыта, то квартиру, согласно действующему закону, забирают у тех, кто купил ее последним. Попытки в судах доказать, что этот покупатель - добросовестный, тянутся годами. Но в итоге квартиру местная власть все равно отнимает, оставив семью и без денег, и без жилья.

Побного рода жалобу на статью 302 Гражданского кодекса, которая разрешает вернуть собственнику имущество, если оно выбыло из его владения противоправным образом, подал и житель Москвы Александр Дубовец, который в 2008 году купил "нехорошую" квартиру. Уже после сделки выяснилось, что ее владелец умер в 1994 году, не оставив наследников и выморочное имущество должно было отойти государству.

Однако в результате мошенничества жилье попало на рынок, и было неоднократно перепродано, причем законность сделок подтверждалась свидетельством о регистрации права собственности. Последним квартиру купил Дубовец, но в 2015 году департамент городского имущества спохватился. Суды посчитали доказанным факт выбытия имущества помимо воли собственника (государства), а добросовестность приобретателя в расчет даже не принималась. Оспорить это решение гражданину удалось лишь в Конституционном суде.

Конституционный суд признал положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса не соответствующими Основному Закону.

Сегодня минэкономразвития разработало законопроект фактически о выходе из правового тупика. Согласно новому документу в Гражданский кодекс будут внесены поправки, которые запрещают госорганам изымать квартиры у добросовестных граждан.

Изменения будут внесены в статью 302 Гражданского кодекса - "Истребование имущества от добросовестного приобретателя". По сути, эти поправки запретят отбирать квартиры у добросовестных приобретателей любых жилых помещений.

Если законопроект превратится в закон, то суды будут обязаны устанавливать, добросовестно ли была куплена квартира или дом. В случае, если приобретатель не мог знать о махинациях, ответственность за ненадлежащую заботу о своем имуществе понесет само государство.