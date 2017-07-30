Власти РФ отменили 17 бумажных процедур для подключения домов к водоснабжению

В этом месяце вступили в силу изменения федерального законодательства в сфере строительства, что упрощает процесс подключения жилых домов и нежилых зданий к системам водоснабжения и водоотведения.

Новое постановление правительства РФ №778 исключает сразу 17 избыточных и дублирующих административных процедур при подключении объектов капитального строительства к системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. Эти меры упростят и ускорят контакты застройщиков с ресурсоснабжающими организациями. Сверхзадача – улучшение инвестиционного климата в строительстве.

"Оптимизирован порядок подключения жилой и нежилой недвижимости к системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. В частности, больше не требуются промежуточный административный документооборот в виде подписания актов о разграничении балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности сторон на стадии завершения подключения (техприсоединения) зданий", - сообщает Минстрой РФ.

Как уточнили "Комиинформу" в национальном центре "ЖКХ Контроль", границы балансовой принадлежности в таких случаях теперь будут фиксироваться не в отдельном акте, а в акте о подключении объекта. Границы эксплуатационной ответственности сторон – в договоре горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.

Помимо этого отменена необходимость подписания актов о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта (для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения). А также – о технической готовности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования, акта допуска узла учета воды и сточных вод к эксплуатации.

"Вся информация теперь будет фиксироваться в акте о подключении (техприсоединении) здания", - уточняется в тексте постановления.

Что касается новостроек, упраздняется процедура предоставления техусловий на проектирование узла учёта воды, сточных вод путем фиксации требований к узлу учета в выдаваемых условиях техприсоединения зданий.