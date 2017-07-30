Власти РФ отменили 17 бумажных процедур для подключения домов к водоснабжению

30 июля 2017 года, 13:30 |
Фото Антона Пархачева

В этом месяце вступили в силу изменения федерального законодательства в сфере строительства, что упрощает процесс подключения жилых домов и нежилых зданий к системам водоснабжения и водоотведения.

Новое постановление правительства РФ №778 исключает сразу 17 избыточных и дублирующих административных процедур при подключении объектов капитального строительства к системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. Эти меры упростят и ускорят контакты застройщиков с ресурсоснабжающими организациями. Сверхзадача – улучшение инвестиционного климата в строительстве.

"Оптимизирован порядок подключения жилой и нежилой недвижимости к системам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. В частности, больше не требуются промежуточный административный документооборот в виде подписания актов о разграничении балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности сторон на стадии завершения подключения (техприсоединения) зданий", - сообщает Минстрой РФ.

Как уточнили "Комиинформу" в национальном центре "ЖКХ Контроль", границы балансовой принадлежности в таких случаях теперь будут фиксироваться не в отдельном акте, а в акте о подключении объекта. Границы эксплуатационной ответственности сторон – в договоре горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.

Помимо этого отменена необходимость подписания актов о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта (для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения). А также – о технической готовности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования, акта допуска узла учета воды и сточных вод к эксплуатации.

"Вся информация теперь будет фиксироваться в акте о подключении (техприсоединении) здания", - уточняется в тексте постановления.

Что касается новостроек, упраздняется процедура предоставления техусловий на проектирование узла учёта воды, сточных вод путем фиксации требований к узлу учета в выдаваемых условиях техприсоединения зданий.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: ЖКХ
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:00 30.07.2017
Сыктывкар вошел в десятку лидеров по собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов
11:25 29.07.2017
Собрания собственников жилья можно будет проводить виртуально
20:50 28.07.2017
Коми не вошла в перечень регионов с частыми подделками протоколов собраний собственников жилья


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео