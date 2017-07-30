В Печоре из-за нетрезвого водителя в ДТП пострадали три человека.

Дорожный инцидент произошел 29 июля около 11:50, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

Водитель автомашины ВАЗ 21093 на перекрёстке ул. Ленина – Комсомольская на разрешающем сигнале светофора не справился с управлением, выехал на встречку и совершил столкновение с автомашиной "Лада Ларгус".

В результате ДТП пострадали три человека: водитель ВАЗ, пассажир 1986 г.р, а также пассажирка "Лада Ларгус" 1954 г.р. Все трое госпитализированы с различными травмами.

Установлено, что водитель в момент ДТП был пьян.

За год мужчина пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Водительский стаж - с марта 2017 года.

За сутки от управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранено 25 водителей.