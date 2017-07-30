В Печоре из-за нетрезвого водителя в ДТП пострадали три человека
В Печоре из-за нетрезвого водителя в ДТП пострадали три человека.
Дорожный инцидент произошел 29 июля около 11:50, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.
Водитель автомашины ВАЗ 21093 на перекрёстке ул. Ленина – Комсомольская на разрешающем сигнале светофора не справился с управлением, выехал на встречку и совершил столкновение с автомашиной "Лада Ларгус".
В результате ДТП пострадали три человека: водитель ВАЗ, пассажир 1986 г.р, а также пассажирка "Лада Ларгус" 1954 г.р. Все трое госпитализированы с различными травмами.
Установлено, что водитель в момент ДТП был пьян.
За год мужчина пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Водительский стаж - с марта 2017 года.
За сутки от управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранено 25 водителей.
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.