Сыктывкарка попала на уловку мошенников при покупке авиабилетов

Дознаватели Сыктывкара возбудили уголовное дело по факту мошенничества под видом продажи авиабилетов.

В дежурную часть УМВД России по г.Сыктывкару обратилась местная жительница.

Заявительница пояснила, что заказала для своей дочери авиабилеты по маршруту Сыктывкар – Москва через сайт "Экономи авиа". На сайте были указаны реквизиты компании и другая контактная информация, поэтому сыктывкарка без сомнений оплатила билеты. Причем женщину не смутило то, что денежные средства необходимо было перечислить на платежную систему QIWI.

Согласно информации с сайта, на электронную почту заказчика были направлены электронные билеты. Сыктывкарка несколько дней ждала письма от компании, где заказала билеты, но все оказалось тщетно. Тогда женщина позвонила в аэропорт, где ей сообщили, что рейс, на который она якобы приобрела билеты, есть, однако ее дочери в списке пассажиров нет.

В ходе полицейской проверки было установлено, что сайт, на котором заявительница оформила заказ, поддельный, указанные на нем реквизиты – фальшивые, а оплаченные потерпевшей билеты оказались фикцией.

По данному факту дознавателями УМВД России по г.Сыктывкару возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

МВД по Республике Коми призывает граждан быть бдительными при совершении сделок посредством сети интернет. Чтобы не стать жертвой мошенничества обращать внимание на следующие моменты: