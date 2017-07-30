Сыктывкарка попала на уловку мошенников при покупке авиабилетов
Дознаватели Сыктывкара возбудили уголовное дело по факту мошенничества под видом продажи авиабилетов.
В дежурную часть УМВД России по г.Сыктывкару обратилась местная жительница.
Заявительница пояснила, что заказала для своей дочери авиабилеты по маршруту Сыктывкар – Москва через сайт "Экономи авиа". На сайте были указаны реквизиты компании и другая контактная информация, поэтому сыктывкарка без сомнений оплатила билеты. Причем женщину не смутило то, что денежные средства необходимо было перечислить на платежную систему QIWI.
Согласно информации с сайта, на электронную почту заказчика были направлены электронные билеты. Сыктывкарка несколько дней ждала письма от компании, где заказала билеты, но все оказалось тщетно. Тогда женщина позвонила в аэропорт, где ей сообщили, что рейс, на который она якобы приобрела билеты, есть, однако ее дочери в списке пассажиров нет.
В ходе полицейской проверки было установлено, что сайт, на котором заявительница оформила заказ, поддельный, указанные на нем реквизиты – фальшивые, а оплаченные потерпевшей билеты оказались фикцией.
По данному факту дознавателями УМВД России по г.Сыктывкару возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".
МВД по Республике Коми призывает граждан быть бдительными при совершении сделок посредством сети интернет. Чтобы не стать жертвой мошенничества обращать внимание на следующие моменты:
- Покупать авиабилеты безопаснее всего через те системы, которые представлены в базах крупных и известных метапоисковиков.
- Обман на авиабилетах можно узнать по фантастически низким ценам. Обычно, много таких "супер предложений" выставляется в группах и сообществах социальных сетей – это настоящий "рассадник" мошенников по продаже авиабилетов.
- Подтверждение брони на фальшивые авиабилеты обычно приходит на электронный ящик еще до того, как вы оплатили перелет. Это верный признак мошенника. Ни одно агентство не станет брать на себя покупку места на рейс, чтобы выслать бронь клиенту, надеясь только на его честность и то, что он оплатит в результате присланную бронь.
- Обман на авиабилетах можно распознать, если продавцы предлагают заплатить за перелет электронными деньгами через платежные системы, предпочитая не связываться с банками, поскольку в таком случае, их легче будет поймать.
- Можно также проверить подозрительное агентство продажи авиабилетов посредством специализированных сервисов. Например, whois.net, pr-cy.ru или cy-pr.com. Вводите в соответствующую строку название сайта и нажимаете "проверить". В результате, сервис выдаст вам информацию о том, когда был зарегистрирован домен, создан сайт и т.д. Если сайту буквально пара месяцев, значит, это вероятнее всего – мошенник. Надежные сервисы поиска авиабилетов сотрудничают с системами бронирования, которые работают годами.
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