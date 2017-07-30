В Коми снизилась заболеваемость ВИЧ, а также гриппом и острыми кишечными инфекциями

30 июля 2017 года, 10:00 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Улучшение эпидемиологической обстановки в регионе отмечает Комистат по итогам минувшего полугодия. Специалистами отмечено снижение числа зарегистрированных случаев заболеваний гриппом, острыми кишечными и сальмонеллезными инфекциями, а также коклюшем и заболеваниями группы социально значимых болезней: сифилисом, гонококковой инфекцией, педикулезом, туберкулезом и ВИЧ.

Помимо этого, за шесть месяцев текущего года не зафиксировано ни одного случая заболевания дифтерией, корью, краснухой и паротитом эпидемическим.

69% от общего числа инфекционных и паразитарных болезней - это заболевания детей в возрасте до 14 лет. Среди заболевших инфекционными болезнями в январе- июне 2017-го дети в возрасте 0-14 лет занимали: по менингококковой инфекции и коклюшу - 100%, ветряной оспе - 94%, педикулезу - 79%, острым кишечным инфекциям - 78%, острым инфекциям верхних дыхательных путей - 70%, сальмонеллезной инфекции - 66%.

В первом полугодии 2017-го по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарегистрировано увеличение числа заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей, острыми и хроническими вирусными гепатитами и ветряной оспой.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: эпидемиологическая обстановка, коми, здоровье, заболеваемость, ВИЧ, больница
  Рубрика: Общество
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