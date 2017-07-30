Реальные доходы населения в Коми увеличились на 6,5%

30 июля 2017 года, 11:20 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Рост уровня жизни зафиксировал Комистат.

По данным официального доклада по социально-экономическому положению республики, денежные доходы населения в январе-мае 2017г., по предварительным данным, составили 127,1 миллиарда рублей и уменьшились по сравнению с январем-маем 2016г. на 4,4%.

Денежные расходы населения сложились в сумме 118,5 миллиарда рублей, что на 6,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Объем средств, израсходованных за пределами республики и оставшихся на руках, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 1,3 раза и составил 8,6 миллиарда рублей.

Реальные доходы населения в январе-мае 2017г. по сравнению с аналогичным периодом 2016г. снизились на 8,1%, в мае 2017г. - на 3,8%, относительно апреля прошлого года - возросли на 6,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-мае 2017г. по сравнению с соответствующим периодом 2016г. сократились на 7,1%, в мае 2017г. - на 2,6%, относительно апреля 2017г. - увеличились на 4,6%.

Среднедушевой денежный доход за январь-май этого года в среднем за месяц составил 29,9 тысячи рублей, что на 3,7% меньше аналогичного периода 2016г., в мае 2017г. - 31,3 тысячи рублей, превысив уровень мая 2016г. на 0,5%

Наталья Петрова
  Ключевые слова: уровень жизни, статистика, рост, коми, доход, деньги
  Рубрика: Экономика
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