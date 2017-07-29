Застройщикам придется думать об энергоэффективности еще на стадии проектирования зданий

29 июля 2017 года, 19:40 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

При возведении зданий жилой и нежилой недвижимости застройщикам вскоре предстоит расширить проектную документацию, чтобы предусмотреть мероприятия по энергоэффективности. Они станут обязательными с учетом соответствующей инициативы Минстроя России.

Проект постановления об этом Минстрой России внес в правительство РФ. Документом устанавливается требование к проектной документации для возведения объектов капстроительства в части обеспечения соблюдения требований энергоэффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета энергоресурсов.

"Проектная документация теперь должна быть дополнена сведениями, в которых содержится обоснование принятых архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях в объектах производственного назначения", - сообщает Минстрой России.

В разделах проектной документации, где содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, дополнительно предусматривается описание мест расположения приборов учета энергоресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов.

Кроме того, в проектной документации должны содержаться сводные сведения о показателях потребления энергоресурсов и энергоэффективности (и о местах их расположения), об энергопотребляющем оборудовании, использовании возобновляемых источников энергии. А также – о перечнях требований энергоэффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе и в процессе эксплуатации.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: энергетика, строительство, законодательство, правительство
  Рубрика: Экономика
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