Застройщикам придется думать об энергоэффективности еще на стадии проектирования зданий

При возведении зданий жилой и нежилой недвижимости застройщикам вскоре предстоит расширить проектную документацию, чтобы предусмотреть мероприятия по энергоэффективности. Они станут обязательными с учетом соответствующей инициативы Минстроя России.

Проект постановления об этом Минстрой России внес в правительство РФ. Документом устанавливается требование к проектной документации для возведения объектов капстроительства в части обеспечения соблюдения требований энергоэффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета энергоресурсов.

"Проектная документация теперь должна быть дополнена сведениями, в которых содержится обоснование принятых архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях в объектах производственного назначения", - сообщает Минстрой России.

В разделах проектной документации, где содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, дополнительно предусматривается описание мест расположения приборов учета энергоресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов.

Кроме того, в проектной документации должны содержаться сводные сведения о показателях потребления энергоресурсов и энергоэффективности (и о местах их расположения), об энергопотребляющем оборудовании, использовании возобновляемых источников энергии. А также – о перечнях требований энергоэффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе и в процессе эксплуатации.