В столице Коми прошел очередной этап серии турниров Road to Parma Fights

29 июля 2017 года, 20:05 | Сыктывкар
Фото Минспорта Коми

29 июля в Сыктывкаре прошел очередной этап серии турниров Road to Parma Fights. Сильнейших в грэпплинге (тактической борьбе) и смешанных единоборствах выявляли спортсмены из Кирова, Котласа, Великого Устюга и Сыктывкара.

Кировчане привезли солидный десант – 12 бойцов, из которых 11 представляют клуб "Шквал". 12-м гостем оказался Алексей Балыбердин, благодаря которому вокруг турнира разгорелся настоящий скандал. Кировчанин в социальных сетях заявил, что побьет любого бойца из Сыктывкара в своей весовой категории (до 77 кг).

На поединок с Балыбердиным вышел Виктор Косолапов из клуба "Север". Правда, бой продлился порядка минуты – именно столько потребовалось кировчанину, чтобы ударом ноги отправить Косолапова в нокаут. Теперь начинают появляться слухи о возможном реванше.

Открывал же турнир заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Александр Грищук, подчеркнувший, что в Сыктывкаре смешанные единоборства динамично развиваются и собирают все больше поклонников. Александр Грищук пожелал всем бойцам удачи и красивых побед.

В грэпплинге почти все поединки перешли отведенные два раунда – и у детей, и у взрослых. Так что победители определялись чаще всего с помощью дополнительной минуты, выделяемой каждому бойцу на проведение приема. А вот в смешанных единоборствах экстра-раунд потребовался только паре Асаджон Нурматов (Сыктывкар) – Олег Платунов (Киров).

Первый раунд остался за Платуновым, но во втором "северянин" перехватил инициативу и должен был отправлять соперника в нокаут, но не справился с задачей, потратил много сил и в третьем раунде почти не оказал сопротивления кировчанину.

Еще один бой в ММА и вовсе остался без победителя – сыктывкарец Виталий Чесноков после своего же удара сильно повредил ногу. Так как травма была получена без активного действия оппонента, бой остался без судейского решения.

Всего в этот день прошло 16 поединков в обеих дисциплинах. Самые яркие бойцы получат шанс выступить на крупнейшем в Республике Коми турнире – Parma Fights, который пройдет уже ближайшей осенью.

Комиинформ
  Ключевые слова: спорт, соревнования, коми
  Рубрика: Спорт
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