В столице Коми положено начало новой традиции регистрировать браки на набережной

29 июля 2017 года, 18:25 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сегодня в столице Коми положено начало новой традиции регистрировать браки на отремонтированной набережной Сысолы.

Первыми сыктывкарцами, участвовавшими в выездной церемонии бракосочетания, стали молодожены Сергей и Екатерина Жилины. Разрешение на ее проведение они официально получили в администрации города.

Как ранее пояснял "Комиинформу" мэр Сыктывкара Валерий Козлов, в администрацию обратились будущие супруги с заявкой на проведение знакового в их жизни дня на территории набережной реки Сысола, примыкающей к парку культуры и отдыха имени Кирова.

Администрация в итоге согласовала просьбу разрешить бракосочетание в общественном месте в формате постановления. Будущему главе семейства разрешили провести церемонию на набережной 29 июля с 14.00 до 20.00 с использованием свадебной атрибутики и звукового оборудования. Само действо В.Козлов назвал экспериментом.

Будущие супруги прибыли на церемонию после 16-ти часов. Началась она в 17. Сергей и Екатерина вышли к гостям по команде ведущего по отдельности. Сначала - глава будущей семьи, затем невеста.

Молодожены обменялись кольцами и скрепили союз долгим поцелуем. Далее на набережной у супругов и гостей прошла фотосессия.

Во время церемонии прозвучало, что будущие супруги познакомились в 2010-м году. Начали общение в соцсетях, лучше узнали друг друга и полюбили.

Как рассказали Сергей и Екатерина Жилины "Комиинформу", сейчас они живут в Москве. В столице Коми свадьбу решили устроить, поскольку здесь живут их родители, друзья и близкие.

"Думали, как сделать нечто неординарное. Так пришла идея выездной регистрации брака на обновленной набережной, - пояснил Сергей Жилин. - По электронной почте я отправил обращение в администрацию города, через неделю нам все согласовали. Сложностей не возникло".

Выездная регистрация проводится свадебными агентствами. Расценки этого года, в зависимости от пожеланий молодоженов, - от 20-ти тысяч рублей только за оформление, раскрыл финансовые секреты ведущий церемонии. На сегодняшнем мероприятии, помимо представителей агентства и самого ведущего, работали звукорежиссер, фотограф и оператор.

Молодожены пояснили, что официально брак регистрирует ЗАГС, где они уже побывали до набережной. Свидетельство о браке и кольца затем передаются организаторам выездной церемонии и все повторяется на фоне красивого пейзажа перед камерами, гостями и, как в сегодняшнем случае, простыми очевидцами торжества.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, свадьба, праздник, парк, набережная, лето
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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