МЧС по Коми призывает жителей региона воздержаться от походов в лес в жаркие выходные

МЧС по Коми призывает жителей региона воздержаться от походов в лес в эти выходные. В большинстве районов республики установилась жаркая погода.

В условиях жаркого лета оперативная обстановка с лесными пожарами складывается сложная. В связи с этим жителей региона просят проявлять бдительность, строго соблюдать правила пожарной безопасности, постараться в эти жаркие дни избегать посещения лесов.

Кроме того, воздержаться от разведения костров, проведения пожароопасных работ, проявлять осторожность при курении, не бросать спички и окурки, это может привести к возникновению пожара.

Фермеров и лесозаготовителей просят соблюдать правила пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ и лесозаготовки. Техника и оборудование должны быть оснащены искрогасителями. Обеспечьте на делянках и сельхозугодиях первичные средства пожаротушения. Воздержитесь от проведения сварочных и огневых работ в этот период.

На садовых участках необходимо иметь первичные средства пожаротушения, запас воды. Следите за досугом детей, храните спички и зажигалки в недоступном для них месте.

При любом происшествии незамедлительно сообщайте в службу спасения по телефону "01" или "112".

С 15 июня на территории всей республики в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах действует особый противопожарный режим.

Как уже сообщал "Комиинформ", чрезвычайно высокая пожароопасность пока сохраняется в лесах Усинского и Интинского районов.

По прогнозам синоптиков, в эти выходные дни дождей станет меньше. Температура воздуха в дневные часы по республике составит 24...27С, в субботу на юго-западе, в воскресенье на всем юге, возможно, повысится до 29С.