Молодежный парламент Коми перекрыл въезд на стадион в Лесозаводе

29 июля 2017 года, 13:16 | Сыктывкар
Фото предоставлено О.Бекетовым

Молодежный парламент Коми и Федерация автоспорта Коми приступили к обустройству стадиона в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод. Молодые активисты выправили входную группу и столбы забора, обсыпали въезд щебнем.

Как рассказал председатель регионального Молодежного парламента Олег Бекетов, все работы молодые люди проводят сами с помощью местных жителей. В частности, они предоставили необходимую для их проведения технику.

Вопросы первичного благоустройства стадиона как места спортивного досуга для жителей Лесозавода и Сыктывкара обсуждали на встрече Молодежного парламента с общественниками. Оно включает в себя уборку территории, покос травы, восстановление забора, правка ворот, а также создание техусловий и проведение электричества.

Также определено место для волейбольной площадки, найдена сетка, осталось найти трубы, наварить ушки и вкопать их.

Илья Баканов
  Ключевые слова: стадион, Молодежный парламент, благоустройство
  Рубрика: Общество
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