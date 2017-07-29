Собрания собственников жилья можно будет проводить виртуально

Минстрой РФ обеспечит возможность для россиян проведения общих собраний собственников жилья при помощи информационной системы ГИС ЖКХ. Это упростит организацию данной процедуры, особенно для тех домов, где жильцов трудно собрать вместе даже раз в год.

Ведомство разработало поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие возможность проводить собрания собственников в многоквартирных домах с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ.

Дело в том, что основная масса решений, касающихся управления домом (выбор управляющей компании или ТСЖ, определение тарифов на обслуживание, решение о назначении капремонта и пр.), принимаются именно на общем собрании путем голосования владельцев "квадратных метров".

Однако главная проблема практически для всего жилфонда во всех регионах заключается в том, что жильцов очень трудно собрать даже один раз в год на плановое общее собрание. Многие не считают нужным посещать их, другие не могут подойти в назначенное время в силу личной занятости. Кроме того, аренда зала для проведения собрания – это дополнительные расходы, которые ложатся финансовым бременем на дом.

В рамках реформы ЖКХ в России от общественности давно поступали предложения скорректировать федеральное законодательство, чтобы часть вопросов, решения по которым должны проводиться в формате общего собрания собственников, можно было переводить из очной формы в очно-заочную и заочную.

С внедрением ГИС ЖКХ как официального государственного интернет-ресурса в данной сфере, реализация вышеуказанных инициатив стала возможной. Законопроектом Минстроя предусматривается возможность проведения собрания с помощью данной информационной системы, если в ней зарегистрированы более половины хозяев квартир и нежилых помещений в доме.

Напомним, ГИС ЖКХ заработала в России минувшим летом. К тому времени все регионы выполнили обязательные требования, обеспечив регистрацию в системе управляющих компаний и ТСЖ, а также определенного набора информации о каждом жилом многоквартирном доме.

С июля текущего года поставщики услуг должны в обязательном порядке предоставлять в ГИС ЖКХ информацию о начислениях гражданам квитанций за жилищно-коммунальные услуги, а банки – сведения о произведенных коммунальных платежах.