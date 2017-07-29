Три молодых врача пополнят медучреждения Ижемского района. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Ижемская районная больница ежегодно обслуживает почти 19 тысяч человек. С начала сентября к работе здесь приступят три новых терапевта. По распределению они направлены в Мохченскую амбулаторию, Щельяюрскую участковую больницу и дневной стационар села Ижма.

В Ижемской ЦРБ также уточнили, что есть пополнение и среди среднего медицинского персонала: два фельдшера, одна медицинская сестра и один акушер. Так, два фельдшера получили назначение в Картаёлькую участковую больницу и кабинет неотложной помощи в поликлинике райцентра, акушер – в Щельяюрскую больницу, а медсестра в Ижемское терапевтическое отделение.

Медикам с дипломом ВУЗа полагается единовременная денежная выплата в размере 1 млн. рублей. Это она из мер поддержки молодых специалистов по программе "Земский доктор". Также всем молодым медикам полагается жилье и частичное возмещение оплаты коммунальных услуг.