В Сыктывкаре рядом с "долиной смерти" водитель "четырнадцатой" врезался в опору ЛЭП

Вчера на дороге столицы Коми пострадал молодой водитель. Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоиснпекции региона, ДТП произошло недалеко от так называемой "долины смерти" - месте, известном концентрацией аварий.

28 июля 2:15 водитель 1985-го года рождения, управляя "ВАЗ 211440", двигался по автодороге Сыктывкар – Эжвинский район со стороны улицы Урожайная в направлении 1-й Промышленной.

На 10-м километре автодороги он не справился с рулевым управлением, в результате чего врезался в опору ЛЭП, которая стояла слева.

Водителя доставили в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также переломом голеностопа. Ремнем безопасности в момент аварии мужчина пристегнут не был.

В течение года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 14 раз. Права получил в 2012-м году.