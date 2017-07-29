В Сыктывкаре рядом с "долиной смерти" водитель "четырнадцатой" врезался в опору ЛЭП

29 июля 2017 года, 11:30 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Вчера на дороге столицы Коми пострадал молодой водитель. Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоиснпекции региона, ДТП произошло недалеко от так называемой "долины смерти" - месте, известном концентрацией аварий.

28 июля 2:15 водитель 1985-го года рождения, управляя "ВАЗ 211440", двигался по автодороге Сыктывкар – Эжвинский район со стороны улицы Урожайная в направлении 1-й Промышленной.

На 10-м километре автодороги он не справился с рулевым управлением, в результате чего врезался в опору ЛЭП, которая стояла слева.

Водителя доставили в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также переломом голеностопа. Ремнем безопасности в момент аварии мужчина пристегнут не был.

В течение года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 14 раз. Права получил в 2012-м году.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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