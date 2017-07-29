В Коми за прошедшие сутки двое нетрезвых водителей без прав попали в ДТП

В Коми за прошедшие сутки двое нетрезвых водителей без прав попали в аварии. Инциденты зафиксированы в Сосногорске и Сыктывдинском районе, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики.

В Сосногорске 2 июля в 7:17 водитель 1986-го года рождения, управляя "ВАЗ 21193", двигался по улице Горького со стороны Восточной в направлении улицы 65 лет Победы.

Напротив дома №30 по улице Горького он не справился с рулевым управлением, в результате чего транспорт опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП пострадали два человека. Сам водитель "ВАЗ" получил травмы живота и ушибы. Мужчину госпитализировали. В момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.

У 32-летнего пассажира этого же автомобиля закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Известно, что водитель был пьян, ехал без прав. Автомобиль помещен на спецавтостоянку.

Второй подобный случай произошел в Сыктывдинском районе Коми.

Вчера в 4:07 водитель 1994-го года рождения, управляя Лада Калина, двигался по селу Пажга со стороны деревни Гарья в направлении м.Жуэд.

Возле дома №37 м.Жуэд села Пажга он не справился с рулевым управлением в результате чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

У пострадавшего водителя - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом голени. Был госпитализирован.

Водительского удостоверения мужчина не имеет и никогда не получал. Также известно, что владельцем "Лады Калина" он не является, добавили в ГИБДД.