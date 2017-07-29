В Княжпогостском районе молодой водитель "вылетел" в кювет

29 июля 2017 года, 9:30 | Княжпогостский
Фото ГИБДД

В Княжпогостском районе молодой водитель "вылетел" в кювет. Об этом "Комиинформу" сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП зафиксировано 28 июля в 21:30 на автодороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар.

Водитель 1985-го года рождения, управляя Nissan Teana, двигался со стороны столицы Коми к Ухте. На 232 км автодороги он не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет.

У пострадавшего ушибы. Известно, что в момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.

За рулем водитель с 2003-го года. В течение 2017-го его семь раз привлекали к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:03 28.07.2017
В Сосногорске "ВАЗ" не уступил дорогу Нуundаi Ассеnт
16:29 27.07.2017
Ухтинская госавтоинспекция провела проверки общественного транспорта
13:53 27.07.2017
В Усть-Куломском районе в ДТП погиб человек


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео