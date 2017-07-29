В Княжпогостском районе молодой водитель "вылетел" в кювет. Об этом "Комиинформу" сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП зафиксировано 28 июля в 21:30 на автодороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар.

Водитель 1985-го года рождения, управляя Nissan Teana, двигался со стороны столицы Коми к Ухте. На 232 км автодороги он не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет.

У пострадавшего ушибы. Известно, что в момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.

За рулем водитель с 2003-го года. В течение 2017-го его семь раз привлекали к административной ответственности за различные нарушения ПДД.