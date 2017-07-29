20-летний сыктывкарец поверил лжесотруднику банка и лишился 90 тысяч рублей

Полицейские Сыктывкара проводят проверку по факту хищения с банковской карты местного жителя 90 тысяч рублей.

В полицию Сыктывкара обратился 20-летний юноша.

Со слов молодого человека, на его сотовый телефон поступило смс-сообщение от абонента "Кукуруза" с текстом: "Заказ на сумму 23 300 выполнен". После чего ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Собеседник пояснил, что операцию можно отменить, но для этого сыктывкарец должен назвать код, который придет в смс-оповещении.

Находясь на связи с банковским работником, заявитель продиктовал сначала одну комбинацию цифр, полученную в смс-сообщении, затем еще один код, где, в том числе, указывалось о списании с карты 90 тысяч рублей. В третий раз молодому человеку пришло оповещение, что с его электронным кошельком происходят мошеннические действия. Прервав телефонный разговор, сыктывкарец позвонил в банк и заблокировал карту.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Известно, что абонентский номер звонившего зарегистрирован в Москве.

МВД по Коми призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных и интернет-мошенников. Никому не разглашайте информацию, касающуюся банковских карт, кем бы ни представились ваши собеседники. Помните, что сотрудники банка никогда и никаким образом не будут спрашивать у клиента своего банка номер его карты, пин-код к ней и прочую конфиденциальную информацию по карте.