Медперсонал Диагностического центра зарегистрировали на портале госуслуг

30 июля 2017 года, 9:11 |
Фото ГАУ РК "ЦИТ"

Сотрудники ГАУ РК "ЦИТ" и ГАУ РК "МФЦ" в Сыктывкаре провели выездную регистрацию на портале госуслуг медперсонала Диагностического центра Коми. Акция проведена в рамках системной работы по продвижению системы получения госуслуг в удобной электронной форме.

ГАУ РК "ЦИТ" в сотрудничестве с ГАУ РК "МФЦ" ("Мои документы") на регулярной основе проводит акции по популяризации госуслуг, в том числе – в формате выездных регистраций трудовых коллективов на портале gosuslugi.ru. В настоящее время одни из наиболее активных – это медицинские учреждения, приглашающие для этих целей сотрудников "ЦИТ" и "МФЦ".

Как рассказала представитель центра информационных технологий Юлия Никитина, в рамках сегодняшней акции подтвержденную учетную запись на gosuslugi.ru получили 42 сотрудника Диагностического центра Коми.

"Мы рассказали медработникам о портале и о преимуществах получения госуслуг в электронной формеизложена информация о наиболее популярных госуслугах. А также – зарегистрировали сотрудников на портале и ответили на их вопросы", - отметила Юлия Никитина.

Напомним, для оформления документов в электронной форме посредством портала процедура заказа той или иной госуслуги потребует от пользователя в среднем всего 10 – 15 минут. При этом нет необходимости тратить время на посещение госструктур и госучреждений, подстраиваясь под их график работы. На портале подать заявку можно в любое время суток и с любого устройства с выходом в интернет (компьютер, телефон, планшет и пр.). Дистанционный формат исключает необходимость контактов с чиновниками. А оплата госпошлины через портал предусматривает скидку до 30 процентов.

Таким образом, в удобном режиме жители республики могут записаться на прием к врачу, поставить ребенка в очередь на детский сад, оформить отечественный или заграничный паспорт, расплатиться по долгам по налогам и исполнительным производствам, быстро покрыть штрафы от ГИБДД. А также – поставить или снять с техучета транспортные средства, оформить прописку по месту жительства, открыть юрлицо, проверить данные своего пенсионного счета, заказать охотничий билет, свидетельство о регистрации (или расторжения) брака, о рождении, усыновлении, смерти и много других.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.

Комиинформ
  Ключевые слова: госуслуги
  Рубрика: Общество
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