В Коми значительно вырос уровень экспорта

29 июля 2017 года, 12:00 |
Фото bigmir.net

За минувшие полгода в Коми вырос уровень экспорта.

По данным Комистата, объем экспортных поставок в страны дальнего зарубежья увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,0%, в государства-участники СНГ - на 12,2%.

В валютном эквиваленте также зафиксирован существенный рост. Экспорт республики за январь-март 2017 года составил 234,9 миллиона долларов США, что на 29,8% больше, чем за соответствующий период 2016-го.

Самыми продаваемыми товарами региона стали топливо-энергетические товары, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Наименее популярными для продажи - металлы и изделия из них.

При этом импорт в регионе снизился, республика стала покупать больше отечественных товаров. Объем поставок по импорту из стран дальнего зарубежья уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3%, из государств-участников СНГ - на 13,4%. На импорт за первое полугодие были потрачены 25,6 миллиона долларов США, что на 19,8% меньше, чем за годом ранее.

Наибольшим спросом из-за границы в Коми пользуются продукция химической промышленности и каучук.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: экспорт, топливо, Нефть, коми, импорт, внешняя торговля, бумага
  Рубрика: Экономика
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