Коми не вошла в перечень регионов с частыми подделками протоколов собраний собственников жилья.

Проблема подделки протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов со стороны управляющих компаний и ТСЖ актуальна. Анализ проблематики по стране проведен национальным центром "ЖКХ Контроль".

Мониторинг осуществлен центром путем организации "горячей линии". В рамках поступивших на нее обращений граждан систематизированы поводы, чаще всего приводящие к фальсификации со стороны ТСЖ или управляющих компаний протоколов общих собраний собственников.

"В основном, результаты голосования подделываются по России в тех случаях, когда на повестке – вопрос выбора (замены) УК или смены способа управления домом, принятие решений об увеличении тарифа на содержание и ремонт (определяться с суммами должны собственники, но часто вместо них и без их ведома этим занимаются управляющие компании и ТСЖ), принятие решений о сдаче в аренду общего имущества, а также его отчуждении. Нередко подделывают протоколы и о согласовании работ по капремонту", - сообщает центр "ЖКХ Контроль".

Коми наряду еще с несколькими регионами оказалась вне массовых очагов социального напряжения по данному поводу. Между тем, ввиду того, что тема в целом для страны злободневна, руководство национального центра "ЖКХ Контроль" направило письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проведения межведомственных совещаний в регионах при участии представителей госжилинспекций и общественников для отработатки совместных мер противодействия данным правонарушениям.

Письма с просьбой инициировать региональные совещания направлены в адрес заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса и заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Качкаева.

Напомним, с 28 декабря 2015 года протокол общего собрания собственников является официальным документом и попадает под ст. 327 УК РФ "Подделка изготовление или сбыт поддельных документов". Максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет.