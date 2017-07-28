Строительство водопровода в поселке Щельяюр завершится осенью

Почти два километра водопроводных сетей будут проложены в поселке Щельяюр Ижемского района. Ввод водопроводного сооружения в эксплуатацию запланирован уже на осень текущего года.

По информации отдела архитектуры и градостроительства районной администрации, подрядчик приступил к работе 10 июля и на текущий момент водопровод по улицам Трудовая – Новая – Лесозаводская готов на 60%. Его строительство осуществляется методом горизонтально-направленного бурения.

Результатом работ будет являться подземная водопроводная сеть протяженностью более 1,86 км, объединенная для хозяйственно-питьевых нужд и противопожарных целей с устройством 11 водоразборных колонок и 14 пожарных гидрантов.

Муниципальный контракт на выполнение работ заключен в начале июня. Общая стоимость работ составляет порядка 14 млн. рублей.