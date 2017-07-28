Строительство водопровода в поселке Щельяюр завершится осенью

28 июля 2017 года, 20:00 | Ижемский
Фото Администрации Ижмы

Почти два километра водопроводных сетей будут проложены в поселке Щельяюр Ижемского района. Ввод водопроводного сооружения в эксплуатацию запланирован уже на осень текущего года.

По информации отдела архитектуры и градостроительства районной администрации, подрядчик приступил к работе 10 июля и на текущий момент водопровод по улицам Трудовая – Новая – Лесозаводская готов на 60%. Его строительство осуществляется методом горизонтально-направленного бурения.

1.jpg

Результатом работ будет являться подземная водопроводная сеть протяженностью более 1,86 км, объединенная для хозяйственно-питьевых нужд и противопожарных целей с устройством 11 водоразборных колонок и 14 пожарных гидрантов.

Муниципальный контракт на выполнение работ заключен в начале июня. Общая стоимость работ составляет порядка 14 млн. рублей.

3.jpg

Наталья Петрова
  Ключевые слова: Щельяюр, поселок, водопровод, вода, благоустройство
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:31 28.07.2017
Россияне смогут сами выбирать способ оплаты ОДН
13:44 27.07.2017
Жильцы домов смогут влиять на выбор объектов для благоустройства дворов через ГИС ЖКХ
11:43 27.07.2017
В Печоре и Усинске обследованы новостройки для переселенцев из аварийного жилья


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью





Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus