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В поселке Студенец переселенцы из ветхого жилья получили ключи от новых квартир

28 июля 2017 года, 21:30 | Усть-Вымский
Фото из архива "Комиинформа"

Сегодня в п.Студенец состоялось торжественное вручение ключей от квартир новоселам – будущим жителям 12-квартирного дома, сданного по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации Усть-Вымского района, сегодняшние новосёлы долгие годы проживали в аварийных помещениях. В основном, это пожилые граждане и ветераны, которые в свое время первыми осваивали здесь леспромхоз.

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Напомним, контракт на строительство 12-квартирного жилого дома в поселке Студенец был заключен с ООО "Медиал-Полимер" в 2016 году. Стоимость строительства составила 19 402,5 тыс. рублей. Сегодня двухэтажное здание с двумя подъездами общей площадью 628,76 кв.м. полностью готово.

Каждая квартира здесь имеет индивидуальное газовое отопление. Водоснабжение выполнено из придомовой скважины с качественной питьевой водой. Применены современные материалы в отделке помещений: натяжные потолки, оконные блоки ПВХ, биметаллические обогревательные приборы.

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Этот дом - первый, построенный по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Всего в поселке нуждаются в улучшении жилищных условий еще более ста семей.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: Студенец, праздник, новоселье, квартиры, застройщик, жилье, ветхое
  Рубрика: Общество
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