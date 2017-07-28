14 сыктывкарских семей уже получили помощь в ходе акции "Малышу во благо"

28 июля 2017 года, 19:30 | Сыктывкар
Фото "Вконтакте"

Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара продолжает акцию "Малышу во благо". С ноября прошлого года поддержку в виде необходимых вещей и средств гигиены получили уже 14 семей с маленькими детьми.

"В год добрых дел мы продолжаем помогать тем семьям, которые в этом нуждаются, акцию решено сделать постоянной. Вещи передаем по мере сбора, например, в ближайшее время планируем пригласить сразу две семьи", - рассказали "Комиинформу" сотрудники Центра.

Список нуждающихся постоянно меняется. При этом акция предусматривает неоднократное получение помощи теми, кто по-прежнему нуждается в социальном обслуживании.

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"Мы собираем те вещи, которые могут потребоваться детям в первый год жизни, это подгузники, средства гигиены, игрушки, бутылочки, соски. У нас есть нуждающиеся семьи, которые получили помощь и более одного раза", - комментируют в Центре.

Вещи и предметы, необходимые для ухода за младенцем, сотрудники традиционно укладывают в специальную коробку с логотипом акции и в таком виде вручают родителям новорожденного. С каждым днем все больше неравнодушных людей присоединяются к участию в акции.

Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара обращается к организациям и неравнодушным жителям столицы и предлагает присоединиться к акции. Вещи для комплектования коробки можно принести по адресу - ул.Чернова, 3. Подробная информация по телефону: 21-46-47

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: семья, родители, нуждающиеся, дети, Год добрых дел, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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