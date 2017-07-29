Кирилл Паршуков: "Сейчас я доволен своим результатом"

Обладатель золотой медали Международной физической олимпиады Кирилл Паршуков объяснил, почему решить задания по физике в Индонезии были легче, чем в Якутске.

По его словам, в Индонезии сборная России жила десять дней. Соревнования чередовались с экскурсиями по стране. Как такового командного зачета на Международной физической олимпиаде нет. Учитываются только личные успехи в решении задач.

"Каждый писал задание, ему выставлялись баллы. На основе этих баллов составлялся рейтинг участников. И определенный процент получал золотые медали, остальные – "серебро", "бронзу", похвальные грамоты", - пояснил регламент IPhO К.Паршуков.

Золотые медали, на которые претендовали четыре сотни участников, получили около 60 молодых физиков. Пять из них в копилке всех пятерых участников сборной России. В прошлом году было четыре. Такое же количество медалей высшей пробы взяли учащиеся из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

На Азиатской физической олимпиаде, прошедшей в Якутске и являвшейся отборочной к Международной, Кирилл занял третье место. Он пояснил, что она считается самой сложной олимпиадой по физике. Задания на Азиатской олимпиаде всегда были трудными. Напомним, после своего выступления в Якутии выпускник заявил "Комиинформу", что не слишком доволен своим выступлением. Результат, достигнутый в Индонезии, он оценивает гораздо более высоко.

"Я не знал, что привезу. Думал, может это будет "серебро" или "золото". Но все хотели "золото". Сейчас я своим результатом, конечно, доволен", - заявил К.Паршуков.