Минстрой России научит мэров благоустройству городов

28 июля 2017 года, 17:30 |
Фото Антона Пархачёва

Власти РФ намерены научить мэров из всех регионов современным подходам к управлению территориями в части благоустройства и проектной деятельности по этому направлению. Градоначальники в Коми заявили "Комиинформу", что не против обучения, но вопрос упирается в нехватку финансов для развития городской среды.

По сообщению Минстроя России, данное ведомство совместно с Высшей школой экономики в ближайшее время планирует запустить программу по дополнительному обучению сити-менеджеров (мэров).

"Задача – раскрыть современные принципы благоустройства городских пространств. Этот проект будет реализован в рамках федеральной программы АИЖК и КБ "Стрелка" по повышению качества городской среды при поддержке Минстроя", - сообщает федеральное ведомство.

Учащимися образовательного проекта станут руководители администраций городов из всех регионов РФ. Однако пока не уточняется, будет ли обучение обязательным либо добровольным (по желанию градоначальников).

На вопрос "Комиинформа" о готовности пройти такое обучение мэры в Коми заявили, что лишних знаний не бывает, однако проблема на сегодня в вопросах развития благоустройства упирается не в отсутствии навыков или креативных проектов, а в дефицит финансовых ресурсов для их реализации с привлечение квалифицированных специалистов.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: благоустройство
  Рубрика: Общество
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