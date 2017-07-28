Специалисты ЖКХ администрации Сыктывкара выехали в "антимусорный" рейд

Сегодня специалисты ЖКХ администрации Сыктывкара провели рейдовую проверку контейнерной площадки, расположенной в районе дома № 74 по Октябрьскому проспекту. Она постоянно завалена крупногабаритным мусором и строительным хламом. По информации жильцов близлежащих домов, свалки организовывают сами жители, а также сотрудники, находящихся неподалеку учреждений, владельцы гаражей.

Во время рейда с жителями домов проведена разъяснительная работа о недопущении несанкционированного складирования мусора на территории Сыктывкара. Выяснилось, что жители не владеют информацией о том, что услуга вывоза строительного мусора в большинстве случаев является платной. Контейнерная площадка предназначена для сбора и временного хранения твердо-бытовых отходов, которые вывозятся регулярно, согласно графика.

По итогам проверки нарушителей выявить не удалось. Тем не менее, в адрес управляющих организаций направлены письма о необходимости доведения до жителей многоквартирных домов данной информации.

Также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми направлены материалы для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения административного расследования по ст.8.2 КоАП РФ - несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В случае подтверждения фактов предусмотрены штрафные санкции - для физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч и для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей плюс приостановка деятельности до 90 дней.

Напомним, специалисты мэрии города в рамках борьбы с нелегальными свалками в городе систематически выходят в рейды совместно с правоохранительными органами для выявления нарушителей и составления протоколов об административных правонарушениях, которые затем направляются в мировой суд. В случае вынесения судом решения о привлечении к ответственности нарушителей предусмотрено наказание, в том числе в виде штрафа - для физических лиц в размере от трех тысяч рублей, для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

Складирование строительного мусора на контейнерных площадках преследуется по закону. Рейды в другие части города продолжатся.