Прокуратура Коми обжаловала приговор Марине Истиховской. Об этом "Комиинформу" сообщили в самом надзорном органе республики.

По предварительным прогнозам, дату рассмотрения внесенного представления в суде высшей инстанции региона назначат не ранее, чем через месяц.

21 июля суд приговорил бывшего ректора СыктГУ имени Питирима Сорокина Марину Истиховскую к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока.

Ее признали виновной по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

С М.Истиховской будет взыскан ущерб 12 миллионов рублей. Суд запретил бывшему ректору занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти и местного самоуправления сроком на два года.

Как ранее сообщал "Комиинформ", депутатство М.Истиховской прекратится только со вступлением приговора в силу.

Сама М.Истиховская категорически не согласна с вынесенным судом первой инстанции решением и также намерена обжаловать его.