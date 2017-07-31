Прокуратура Коми обжаловала приговор Марине Истиховской

31 июля 2017 года, 17:15 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Прокуратура Коми обжаловала приговор Марине Истиховской. Об этом "Комиинформу" сообщили в самом надзорном органе республики.

По предварительным прогнозам, дату рассмотрения внесенного представления в суде высшей инстанции региона назначат не ранее, чем через месяц.

21 июля суд приговорил бывшего ректора СыктГУ имени Питирима Сорокина Марину Истиховскую к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока.

Ее признали виновной по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

С М.Истиховской будет взыскан ущерб 12 миллионов рублей. Суд запретил бывшему ректору занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти и местного самоуправления сроком на два года.

Как ранее сообщал "Комиинформ", депутатство М.Истиховской прекратится только со вступлением приговора в силу.

Сама М.Истиховская категорически не согласна с вынесенным судом первой инстанции решением и также намерена обжаловать его.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд, образование, наука, истиховская
  Рубрика: Право
  • 2
  • 2
  • 14
  • 4
  • 3

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:54 27.07.2017
Обвинение: Роман Зенищев просил 600 тысяч рублей ежемесячно за создание "комфортных условий" получения прибыли от пассажирских перевозок
14:31 27.07.2017
В обвинении Роману Зенищеву прозвучали фамилии фигурантов резонансного "дела Гайзера"
11:58 27.07.2017
Уголовное дело Елены Шабаршиной поступило в прокуратуру Коми


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Наталья. Необходима механическая коляска. Интересный собеседник, люблю творчество. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео