В Сосногорске "ВАЗ" не уступил дорогу Нуundаi Ассеnт. В аварии пострадала девушка, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

27 июля в 20:54 водитель 1994-го года рождения, управляя "ВАЗ-21150", двигался со стороны улицы Зои Космодемьянской к Локомотивной.

На нерегулируемом перекрестке Советская – Горького он не уступил дорогу и врезался в иномарку, которая ехала по улице Горького.

В результате ДТП пострадал пассажир"ВАЗ-21150" - девушка 1998-го года рождения. У пострадавшей ушиб голеностопного сустава. Госпитализация ей не потребовалась.

В момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности, отметили в ГИБДД.

О водителе "ВАЗа" известно, что в течение года он трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Водительский стаж - с 2013-го года.