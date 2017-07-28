ОНФ в Коми обратился в полицию и Роспотребнадзор по факту продажи "Боярышника" в Сыктывкаре

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Коми обратилось в управление МВД по Сыктывкару и Роспотребнадзор по региону с заявлением о необходимости пресечь продажу запрещенной к реализации спиртосодержащей непищевой продукции под названием "Боярышник" в Эжвинском районе Сыктывкара. Ранее полиция по обращению общественников провела по данному факту проверку, но нарушений не нашла. На этот раз активисты ОНФ представили доказательства: провели контрольную закупку и сняли продажу на видео.

"Боярышник" в Эжвинском районе продают открыто у Слободской площади, где находится Мемориал Великой Отечественной войны, расположен Дом культуры, недалеко детский сад №68, школы. Это место отдыха взрослых и детей. Но больно видеть, как эта территория превращается в место сосредоточения асоциальных лиц", – прокомментировал эксперт ОНФ, житель Эжвинского района Андрей Аксенов.

Он рассказал, что точка продажи запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции на Слободской площади работает давно. По его обращению полиция ранее проводила проверку, но нарушений не нашла. Тогда активист Народного фронта решил сам собрать доказательства правонарушения: провел контрольную закупку и зафиксировал на видео продажу "Боярышника".

Активисты ОНФ в Коми в новом обращении в полицию, а также в Роспотребнадзор представили данную видеозапись в полном объеме и попросили разобраться с предоставленными фактами реализации населению спиртосодержащих жидкостей, а также дать соответствующие распоряжения об усилении контроля за незаконной реализацией спиртосодержащей непищевой продукции на всей территории Республики Коми. "Ни один сигнал от граждан не должен быть оставлен без внимания контролирующих органов", – считает Аксенов.

Борьба за здоровый образ жизни находится в повестке Народного фронта. Общественники регулярно проводят рейды по выявлению фактов незаконной реализации спиртосодержащей продукции, а также по соблюдению законодательства при продаже табачных изделий. Так, активисты ОНФ в Коми в январе 2017 г. провели контрольную закупку и фиксацию продажи "Боярышника" в центре Сыктывкара рядом с пересечением улицы Коммунистической и Октябрьским проспектом. В результате полиция и Роспотребнадзор торговую точку закрыли. В мае этого года общественники в ходе акции Народного фронта "День без табака" выявили нарушения, а затем через Роспотребнадзор добились привлечения к ответственности организаций, которые в нарушение закона продавали табачные изделия вблизи учебных заведений Сыктывкара – детского дома – школы №1 имени А.А. Католикова и торгово-технологического техникума.

Аксенов напомнил, что реализация спиртосодержащей непищевой продукции приостановлена главным государственным санитарным врачом России постановлением от 23 декабря 2016 г. Общественники продолжат рейды по выявлению фактов продажи "Боярышника" и другой запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции, добавил активист ОНФ в Коми.

Напомним, как писал на днях "Комиинформ", в эжвинских магазинах открыто торгуют "фунфыриками". Проблему не могут решить уже более двух лет.

Сигнал о нелегальной продаже непищевой алкогольной продукции в Эжвинском районе столицы поступил в редакцию от местных жителей и подтвердился.

Несанкционированная торговля, по словам самих эжвинцев, привела к ухудшению криминогенной обстановки, антисанитарии в близлежащих домах, скоплению во дворах маргиналов, попрошайничеству.