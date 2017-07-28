Народные проекты Коми примут участие во всероссийском конкурсе проектов по инициативному бюджетированию

Комитет гражданских инициатив в апреле 2017 года объявил о начале всероссийского конкурса реализованных проектов по инициативному бюджетированию.

Инициативное бюджетирование – это совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств.

В каждом регионе привлечение граждан к активному участию в процессе принятия решений происходит по-разному. В Республике Коми с 1 июля 2016 года по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова реализуется проект "Народный бюджет". Опыт работы республики в области инициативного бюджетирования, в частности, по координации органов государственной власти и организации деятельности территориальных органов самоуправления, высоко оценен Всемирным банком, совместно с которым Министерство финансов РФ содействует реализации подобных практик на территории России.

Первым участников конкурса от республики стал народный проект, реализованный 1 июля 2017 в с.Подчерье городского округа "Вуктыл" – этнофестиваль "Обряды народов Республики Коми".

Конкурсная заявка размещена на портале инициативного бюджетирования http://budget4me.ru/projects/ed1139dc-6b87-11e7-af52-0242ac10f406/, где каждый желающий в рамках первого тура конкурса может голосовать в поддержку народных проектов республики.

Проект был выбран неслучайно. Во-первых, он подчеркивает национальную составляющую нашей республики. Кроме того, направление реализации проектов в области этнокультурного развития народов является достаточно уникальным для российских практик инициативного бюджетирования.

Во-вторых, народный проект по проведению этнофестиваля был активно поддержан жителями г.Вуктыл. На собрании, которое состоялось в декабре 2016 года, 101 житель отдали подписи в его поддержку.

В случае реализации до 15 августа для участия в конкурсе будут заявлены еще несколько народных проектов, максимально соответствующих принципам инициативного бюджетирования и требованиям конкурса.

***Конкурс проектов по инициативному бюджетированию проводится в целях выявления и распространения лучших практик реализации российских проектов инициативного бюджетирования, а также стимулирования развития инициативного бюджетирования на территории Российской Федерации.

Первый тур – до 15 августа 2017 года: сбор заявок для участия в конкурсе. По итогам народного голосования на портале будут отобраны 25 проектов, которые получат наибольшее количество оценок.

Второй тур – до 29 августа 2017 года: конкурсная комиссия из числа финалистов определит по 1 победителю в каждой из трех номинаций:

I. Общественное партнерство (оценивается размер софинансирования со стороны населения и бизнеса).

II. Общественное участие (оценивается количество граждан, принявших участие в процедурах реализации проекта).

III. Самый оригинальный проект (оценивается новизна, наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям).