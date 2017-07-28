Члены ОНК проверят учреждения УФСИН по Коми в трех муниципалитетах

Члены Общественной наблюдательной комиссии Коми осмотрят следственные изоляторы и исправительные колонии в Воркуте, Печоре и Удорском районе на предмет соблюдения правил содержания подследственных и осужденных, а также проверят обоснованность их обращений и проинспектируют магазины при данных учреждениях в части наличия необходимых товаров и доступности цен на них.

Как сообщила "Комиинформу" заместитель председателя ОНК Елена Щербина, план посещений муниципальных образований на последний месяц лета подготовлен комиссией совместно с руководством управления ФСИН по Коми.

"Выбор этих территорий обусловлен тем, что за год работы нового созыва ОНК мы там еще не бывали. Помимо осмотров помещений изоляторов и колоний, традиционно проведем проверку по обращениям, поступающим в наш адрес от тех, кто содержится в данных учреждениях. Кроме того, проинспектируем торговые точки, расположенные при изоляторах и колониях на предмет наличия минимального перечня товаров и ценовой политики реализуемой продукции", - рассказала собеседница агентства.

Как уже сообщал "Комиинформ", у членов ОНК в ходе поездок в течение года в изоляторы и колонии накопились вопросы относительно ценообразования в магазинах на территориях СИЗО и ИК. Стоимость продуктов, в особенности сахара, кратно выше, нежели в сфере торговли вне пенитенциарной системы.

"В рамках совещания, которое недавно проведено с руководством регионального управления, его представители согласились с моей позицией о необходимости обеспечения не только дорогих товаров, но и их дешевых аналогов, поскольку у лиц, находящихся в данных учреждениях, разные финансовые возможности", - уточнила общественница.

Кроме того, она передала руководству управления запросы от ОНК, касающиеся необходимости проверить жалобы осужденных относительно медицинского обслуживания в колониях.

"По одному заявителю из сыктывкарской ИК-25 в Чове ситуацию мы рассмотрели сразу же. Он написал мне о том, что администрация колонии лишила его возможности провести медобследование ввиду подозрений на проблемы с сердцем. Однако выяснилось, что осужденный настаивает на том, чтобы его вывезли ради данной процедуры в Санкт-Петербург, тогда как квалификации медиков и спецоборудования для такого обследования достаточно непосредственно в нашем регионе – в Кардиодиспансере, от которого автор жалобы отказывается. В ближайшее время мы выясним, в чем причина ситуации и как ее необходимо урегулировать", - добавила член ОНК.