В Коми начался прием документов на конкурс инновационных проектов

28 июля 2017 года, 14:37 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Начат прием документов и конкурсных материалов на республиканский конкурс инновационных проектов, которые можно отправить до 30 сентября

Инновационные работы будут рассмотрены и отмечены денежными призами в четырех номинациях:

-​ "Лучшая научно-инновационная идея" (призовой фонд - 50 тыс. рублей);

- "Лучший инновационный проект" (призовой фонд - 100 тыс. рублей);

- "Лучший проект организации инновационной инфраструктуры" (призовой фонд - 100 тыс. рублей);

- "Лучшая научно-инновационная работа молодого ученого Республики Коми"(призовой фонд - 100 тыс. рублей).

Конкурс проводится в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми в целях активизации и стимулирования инновационной деятельности в регионе.

Координатором конкурса выступает Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, организатором - Коми республиканская академия государственной службы и управления. С требованиями к участникам конкурса и формами предоставляемых документов можно ознакомиться на сайтах министерства и академии.

Комиинформ
  Ключевые слова: конкурс, инновации
  Рубрика: Экономика
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