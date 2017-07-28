В Коми начался прием документов на конкурс инновационных проектов
Начат прием документов и конкурсных материалов на республиканский конкурс инновационных проектов, которые можно отправить до 30 сентября
Инновационные работы будут рассмотрены и отмечены денежными призами в четырех номинациях:
- "Лучшая научно-инновационная идея" (призовой фонд - 50 тыс. рублей);
- "Лучший инновационный проект" (призовой фонд - 100 тыс. рублей);
- "Лучший проект организации инновационной инфраструктуры" (призовой фонд - 100 тыс. рублей);
- "Лучшая научно-инновационная работа молодого ученого Республики Коми"(призовой фонд - 100 тыс. рублей).
Конкурс проводится в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми в целях активизации и стимулирования инновационной деятельности в регионе.
Координатором конкурса выступает Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, организатором - Коми республиканская академия государственной службы и управления. С требованиями к участникам конкурса и формами предоставляемых документов можно ознакомиться на сайтах министерства и академии.
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