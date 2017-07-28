В Интинском районе дома культуры отремонтируют к сентябрю
В населенных пунктах Интинского района ремонтируют дома культуры. На эти цели выделено 750 тысяч рублей в рамках проекта "Народный бюджет", в том числе 257 тысяч из региональной казны.
Средства будут потрачены на восстановление кровель, полов, а также на покраску фасадов.
Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Инты, как только закончился паводок, катерами в села стали доставлять закупленные ранее строительные материалы: доски, брус, кровельное листовое железо и фасадную краску. Ремонтные работы выполняют сами работники клубов, но есть и добровольные помощники.
В селе Адзьвавом, например, за покраску фасада клуба взялись местные жители. Все свободные от дел сельчане прихватили кисточки и собрались на субботник.
"Жители сел всегда с готовностью откликаются на просьбы о помощи, особенно когда речь идет и доме культуры, где сельчане с удовольствием собираются в праздники. Так что рабочих рук точно хватает", - рассказала начальник отдела культуры администрации Инты Ольга Попова.
По плану все работы в домах культуры сел Адзъвавом, Косьювом, Петрунь, а также деревень Абезь и Ярпияг будут выполнены в срок – до конца сентября.
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