В Интинском районе дома культуры отремонтируют к сентябрю

В населенных пунктах Интинского района ремонтируют дома культуры. На эти цели выделено 750 тысяч рублей в рамках проекта "Народный бюджет", в том числе 257 тысяч из региональной казны.

Средства будут потрачены на восстановление кровель, полов, а также на покраску фасадов.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Инты, как только закончился паводок, катерами в села стали доставлять закупленные ранее строительные материалы: доски, брус, кровельное листовое железо и фасадную краску. Ремонтные работы выполняют сами работники клубов, но есть и добровольные помощники.

В селе Адзьвавом, например, за покраску фасада клуба взялись местные жители. Все свободные от дел сельчане прихватили кисточки и собрались на субботник.

"Жители сел всегда с готовностью откликаются на просьбы о помощи, особенно когда речь идет и доме культуры, где сельчане с удовольствием собираются в праздники. Так что рабочих рук точно хватает", - рассказала начальник отдела культуры администрации Инты Ольга Попова.

По плану все работы в домах культуры сел Адзъвавом, Косьювом, Петрунь, а также деревень Абезь и Ярпияг будут выполнены в срок – до конца сентября.