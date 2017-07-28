В Сысольском районе активно ведется подготовка к 96-летию республики

Реализация проектов стала возможной благодаря победе в конкурсе на грант главы Республики Коми, который выделен на проведение праздничных мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми.

Как сообщили в администрации Сысольского района, в рамках реализации гранта главы РК в Визинге на 100 процентов выполнены работы по обустройству подъезда к дворовой территории многоквартирного дома по улице Школьная тротуаром и перильным ограждением. В скором времени будут завершены работы по устройству пандуса в здании по улице Советская, дом 42. Уже проведен монтаж конструкций металлического пандуса на месте. Проводится работа по окраске металлически конструкций защитными составами.

В полном объеме выполнены работы по устройству систем водоснабжения и водоотведения на объекте "Универсальная спортивная площадка". Трубопровод проложен, подключен к балкам МАУ "Центр Спорта". В настоящее время направлена заявка в ОАО Водоканал для осуществления подключения к сети водоснабжения.

В праздничные дни ключевым мероприятием в Сысольском районе станет межрегиональный молодежный этно-фольклорный фестиваль "Кӧйдыс" (18-20 августа). Помимо фольклорной программы фестиваль включает в себя проведение Межрайонных сельских спортивных игр: соревнования по троеборью косарей, механизаторов, дояров и силовое троеборье (тягание телеги, приседание с мешком, рывок гири). На сегодня поступили заявки от 5 районов (Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Сыктывдинский и Сысольский). Сформированы команды из 10 человек и судейская бригада. Кроме того, фестиваль порадует ярмаркой – торговлей мастеров декоративно- прикладного творчества. Подано 17 заявок от мастеров из Республики Коми, Архангельска, Вологды и Кирова для участия в мастер-классе и продаже сувенирной продукции.

В рамках реализации гранта главы РК в Сысольском районе идет обустройство игровой площадки "Сказочный коноостровок" в селе Визинга, ремонт тротуара и его обустройство перильными ограждениями на автомобильной дороге "Подъезд к Визингской СОШ №1", обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Визинга (Луч)- Горьковская" автостоянкой, ремонт уличного освещения на центральной площади с. Визинга, ремонт кровли детского сада № 8 села Визинга и Дома культуры села Куратово, сообщает пресс-служба Миннаца Коми.